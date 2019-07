San Donato di Ninea (Cs), vietato usare l'acqua potabile impropriamente

"Per garantire a tutti i cittadini l'approvigionamento idrico e per soddisfare i bisogni civici e primari continua ad essere vietato l'uso improprio dell'acqua potabile".

È quanto ribadisce l'Amministrazione Comunale di San Donato di Ninea sottolineando che "nonostrante il divieto di utilizzare l'acqua per uso extradomestico continua ad essere registrato un uso improprio e vietato della risorsa idrica per l'irrigazione di terreni".

"È prevista – ricorda l'Amministrazione Comunale – una sanzione amministrativa che va da 100 a 1000 euro per chiunque utilizzi l'acqua per usi non primari. Chi sarà sorpreso ad irrigare mediante allaccio abusivo alla rete idrica oltre ad essere denunciato all'autorità giudiziaria si procederà con la ricostruzione dei consumi presunti".