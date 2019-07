Cariati (Cs), la giunta Greco: “Opposizione incapace di svolgere il proprio ruolo”

"Prendiamo atto dell'ennesima sortita inconsistente di un'opposizione che, del tutto incapace di interpretare e svolgere sul campo e nel merito il proprio ruolo, non perde comunque occasione per tentare di alimentare e di diffondere odio sociale. Un atteggiamento del tutto irresponsabile e squalificante, messo sistematicamente in atto, così come l'antropologia insegna e spiega, attraverso la sostituzione della violenza verbale, del dileggio e dell'offesa alla dignità personale e professionale all'evidente vuoto di idee, metodi e contenuti".

Nel condannare senza mezzi termini toni e volgarità di cui è infarcita l'ultima dichiarazione diffusa da Cariati Unita, evidentemente dispiaciuta dal documentato successo di un evento turistico promosso dall'Amministrazione Comunale guidata da Filomena Greco, la Giunta Municipale ribadisce "solidarietà e stima all'assessore allo sport Ines Scalioti, insultata ed offesa insieme a tutto l'Esecutivo ed all'Istituzione pubbliche che essa rappresenta.

Ogni respiro dell'esecutivo in carica – proseguono gli assessori – diventa sistematicamente oggetto di polemica strumentale. Ogni iniziativa assunta viene bocciata a prescindere. Ogni risultato perseguito nell'interesse generale viene osteggiato al di là dello stesso buon senso. E per ogni progetto in corso, dalla sanità al turismo, dal centro storico al marketing territoriale, si inscena una danza della pioggia e del rimpianto quotidiano, fatta di esternazioni puerili che – prosegue la Giunta Municipale – manifestano il solo obiettivo di invocare insuccessi e fallimenti non solo per l'Amministrazione Comunale ma a danno dell'intera comunità.

Nel merito della seconda prova del campionato italiano offshore 2019, di cui ha dato annuncio e resoconto tutta la stampa regionale, numerosissimi siti di informazione interregionale ed anche prestigiose testate sportive a tiratura nazionale, il numero degli attori protagonisti, la straordinaria partecipazione di pubblico e visitatori giunta da tutto il territorio; ed ancora tutti i posti letto occupati nei B&B del Centro Storico e della Marina dagli appassionati accorsi a Cariati e dagli stessi piloti delle imbarcazioni, le tantissime attestazioni ed i complimenti giunti agli organizzatori ed a Cariati da ospiti e osservatori dall'intera regione conferma ed esalta la soddisfazione degli amministratori che hanno voluto e saputo investire su questo evento selezionato e di qualità.

Allo stesso tempo – proseguono – sono quegli stessi risultati a spiegare la frustrazione, l'insofferenza e le reazioni immotivate e scomposte di quanti, invece di studiare e costruire oggi le basi di una loro eventuale alternanza politico-amministrativa, si guardano i piedi, si piangono addosso e non dormono la notte pur di distillare pessimismo distruttivo che, come la democrazia dimostra, gli si ritorce addosso, una volta dopo l'altra.

Se – conclude la Giunta Greco – ha senso (noi riteniamo di no) tentare di spostare l'attenzione, così come ha fatto per chiaro limite culturale Cariati Unita, dall'organo politico-amministrativo che è l'unico responsabile delle proprie iniziative e dichiarazioni alla normalissima attività di comunicazione istituzionale dell'ente, è utile ricordare che un comunicatore sicuramente seriale, loquace, capace di far parlare davvero tanti muti ma soprattutto lautamente retribuito con risorse pubbliche è stato quello del quale si sono notoriamente e legittimamente serviti per diversi anni gli attori protagonisti dell'attuale opposizione consiliare, sia quando essi governavano la città sia quando rivestivano altri ruoli in consessi sovra comunali".