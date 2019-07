Continuano gli incontri informativi del Flag: il 25 luglio lo staff del Consorzio farà tappa a Schiavonea

Acquacoltura, ittiturismo, trasformazione, vendita e commercializzazione dei prodotti della piccola pesca costiera. Continuano gli incontri informativi del Flag I Borghi Marinari dello Jonio con i pescatori e gli operatori del settore. Domani, Giovedì 25 luglio 2019, dalle ore 19, lo staff del Consorzio farà tappa a Schiavonea, nell'area urbana di Corigliano, in piazza Caduti in mare Celi/Curatolo (ex Piazza Fiume) nell'Edonè Lounge Bar.

È quanto fa sapere il Presidente Cataldo Minò esprimendo soddisfazione per la partecipazione e l'interesse che stanno continuando a registrare gli appuntamenti finalizzati ad illustrare le opportunità offerte dai bandi relativi al Fondo Feamp.

L'incontro con i pescatori di Corigliano – Rossano fa seguito a quelli tenuti già nei territori che hanno aderito al Consorzio, da Cutro a Trebisacce passando da Crotone.

Interventi di ittiturismo e pescaturismo realizzazione e potenziamento della ristorazione a km 0; finanziamento di attrezzature per lo street food (camioncino, ape ecc.). – Lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici del territorio; interventi di commercializzazione e vendita diretta delle proprie catture; lavorazione del prodotto ittico a livello familiare; vendita diretta del prodotto in banchina e definizione di un protocollo di qualità/sicurezza alimentare. - Trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. – Sono, queste, nello specifico le misure oggetto degli incontri informativi promossi dal Flag.