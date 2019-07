Camigliatello Silano (Cs), conclusa la prima edizione di “Sila Veg”

Si è conclusa la prima edizione del "Sila Veg" " tenutesi a Camigliatello Silano, un paese immerso nel Parco Nazionale della Sila,il piu vecchio d'Italia, che si estende per 150.000 ettari attraverso le province di Cosenza, Crotone e Catanzaro.

Un'iniziativa organizzata dalla Pro loco di Camigliatello con la partecipazione dell'associazione professionale cuochi italiani sezione Calabria delegazione Altopiano Silano è il Parco Nazionale della Sila

Nelle giornate del 20 e 21 Luglio si sono tenuti, presso la Casa del Forestiero, una serie di showcooking con la Chef Cinzia Fumagalli vincitrice di Top chef Italia è noto chef televisivo

Durante questa due giorni Sono state usate le materie prime che si producono sull'altopiano Silano esaltandole in chiave vegetariana

Come protagonista lo chef Cinzia Fumagalli e gli chef dell'apcI Calabria che anno preparato tante ricette gustose e interessanti.

Una serie di show cooking realizzati in collaborazione con il Veganchef Piero Cantore

Lo chef Fumagalli a iniziato con una prima lezione dedicata ai Tacos con le fragile della Sila e le zucchine , un pesto ai fiori di zucca , dei ravioli scomposti con l'anguria , un risotto alle melanzane mantecato con il butirro e degli gnocchi alla canapa prodotta in Sila.

La mattina lo chef è andata direttamente nelle aziende a prendere i prodotti sul campo per poi portali con la sua creatività e il suo stile sulla tavola.

Abbiamo fatto conoscere allo chef l'altopiano Silano in tutti i suoi aspetti sia con i prodotti principe come la patata della Sila igp e il Caciocavallo Silano , ma anche conoscere prodotti meno rinomati come le verdure prodotte in Sila annaffiate con acqua di sorgente.

Poi a potuto ammirare la lavorazione dei innumerevoli formaggi come la filatura della mozzarella Silana , il butirro e i formaggi Fresci e stagionato di capra.

Un viaggio mozzafiato tra le bellezza dei panorami della Sila e i sapori autentici del nostro territorio.

Anche lo chef è rimasta stupita dalla dolcezza delle nostre fragole , dal gusto particolare delle nostre zucchine che a degustato direttamente sul campo , dal gusto più intenso della nostra patata.

Ma anche rimanere affascinata dalle bellezza dei panorami Silani con scorci mozzafiato.