Cosenza, Movimento NOI: “Rimuovere led wall pubblicitari vicini a luoghi sacri e scuole”

"Da alcune settimane a Cosenza si stanno moltiplicando in maniera che possiamo definire "spudorata" le istallazioni di spazi pubblicitari in ogni angolo di strada, complicando, molto spesso, la libertà di circolazione dei pedoni. Il cuore della Città è letteralmente invaso, in dicotomia da quella che appariva essere la dichiarazione del Sindaco Mario Occhiuto che sembrava volere opporsi all'affissione della pubblicità selvaggia e che, tra l'altro, apprendiamo dalle cronache non sempre in regola con i pagamenti delle tasse al Comune. Oggi, incredibile a credersi, nell'indifferenza di tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza e opposizione ai quali per altri gravissimi motivi come il dissesto finanziario e il nuovo Ospedale abbiamo chiesto più volte le dimissioni, sono stati posizionati due giganteschi led wall pubblicitari nella Piazzetta della Chiesa di Loreto e sul camminamento della storica Scuola Elementare di Via Roma. Ci sconcerta che siano state autorizzati questi posizionamenti lontani da ogni buon senso".

"Facciamo presente che recentemente il Sindaco o chi per lui ha dovuto riaprire con ulteriori spese a carico di noi cittadini, un tratto di strada proprio dove aveva chiuso per costruire una villetta attaccata ad altra villetta già esistente. Prova, questa, di una visione errata e di incapacità di governo della Città e del fatto che il Sindaco e l'Amministrazione possono sbagliare e hanno sbagliato, come certamente nel caso dell'avere concesso autorizzazioni all'istallazione in questi luoghi. Il Movimento NOI chiede all'Amministrazione di volere far rimuovere i giganteschi led wall pubblicitari dai luoghi sacri e innanzi alla Scuola, destinandoli altrove. Non siamo contrari all'evoluzione del messaggio pubblicitario. Anzi, meno carta si consuma e meglio è. Potrebbe, magari, spostarle sulla Piazza Bilotti la cui immensa distesa di cemento che copre un gigantesco garage nel cuore del luogo che questa amministrazione ha il coraggio di definire "sostenibile", avrebbe almeno un senso". E' quanto si legge in una nota del Movimento NOI di Cosenza.