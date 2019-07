San Marco Argentano (Cs), il gruppo "Forza San Marco": "Orgogliosi che nostro paese veda per primo il cammino di Sant'Antonio"

"Il prossimo 11 settembre San Marco Argentano vivrà una giornata storica. L'inaugurazione del Cammino di Sant'Antonio al Sud è un fatto che non può che renderci orgogliosi, che rafforza il legame col Santo e che testimonia l'importanza storica del nostro borgo. Non possiamo non ringraziare i Frati della Basilica di Sant'Antonio di Padova e i membri dell'Associazione "Il Cammino di Sant'Antonio" per l'onore che hanno deciso di affidarci. Il Cammino di Sant'Antonio sarà il secondo più lungo d'Europa e, tra qualche anno, ci renderemo conto del grande privilegio che abbiamo.

Il turismo slow è il futuro del settore, la Calabria è stata premiata, ora confidiamo in un intervento del Presidente Oliverio e della giunta regionale". Così il gruppo consiliare Forza San Marco.

