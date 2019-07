Cassano allo Ionio (Cs), i commissari: “Nessuna esclusione dal finanziamento regionale per riqualificazione stadio comunale”

In ordine a quanto "erroneamente" affermato nei giorni scorsi sull'esclusione del Comune di Cassano All'Ionio dalla concessione del contributo regionale destinato alla realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi e del Progetto di adeguamento, completamento e potenziamento dello Stadio Comunale "Pietro Toscano", è utile precisare – si legge in un comunicato stampa dell'amministrazione comunale - che, con atto deliberativo n. 126 del 27 settembre 2018, fu approvata dalla Commissione Straordinaria, con i poteri dell'esecutivo, la relazione illustrativa del progetto, evidenziando sia di essere nella piena disponibilità dell'immobile oggetto della richiesta di finanziamento, sia di possedere la capacità economico-finanziaria. Sulla somma complessiva di 738 mila euro, riferita al progetto di fattibilità tecnica, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, era prevista una spesa ammissibile a contributo regionale di 264.420,93 euro.

L'intervento prevedeva, in particolare, la posa in opera del manto di erba sintetica, l'installazione di 4 torri faro per l'illuminazione di altezza di circa 22 m, la recinzione del rettangolo di gioco e il rifacimento della zona di accoglienza (bar/ristoro, biglietteria, ingresso).

E' appena il caso di precisare, inoltre, che l'intervento in questione, è stato regolarmente e legittimamente inserito – si legge ancora nel comunicato stampa - nel piano triennale delle Opere 2019-2021 redatto dalla stessa Commissione Straordinaria.