Camera Commercio Cosenza, domani la cerimonia finale della VI edizione del concorso “L’Oro dei bruzi”

Tutto pronto per la cerimonia finale della VI edizione del concorso "L'Oro dei bruzi" che è in programma per mercoledì 24 luglio alle ore 18:00 nella sala Petraglia della Camera di Commercio di Cosenza.

Sarà presentata la guida ai migliori EVO della provincia di Cosenza.

Si tratta di un premio – istituito dalla Camera di Commercio di Cosenza – che valorizza l'identità, la cultura, i saperi e l'eccellenza presenti nei preziosi oli extravergini di oliva della provincia bruzia.

Saranno premiati 9 oli, 3 per ogni categoria: fruttato intenso, medio e leggero. Saranno consegnati anche degli attestati alle aziende olivicole entrate nella guida e un bonsai di ulivo ai vincitori.

L'obiettivo della Camera di commercio è "sostenere la competitività del comparto olivicolo, ridando linfa alle DOP regionali e valorizzando la qualità degli oli calabresi attraverso azioni di divulgazione della loro qualità e delle loro particolari caratteristiche organolettiche".