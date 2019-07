Il Comune di Spezzano della Sila riconfermato "Comune Innovatore 2019"

E' stato riconfermato primo nella classifica dei "Comuni Innovatori" calabresi il Comune di Spezzano Della Sila, nel corso dell'Assemblea annuale sull'innovazione organizzata da Asmenet Calabria che riunisce tanti enti locali.

In particolare il premio è rivolto a quei Comuni che mostrano maggiore sensibilità verso i temi dell'innovazione e dell'ICT (Information and Communication Technology) e che, attraverso l'attivazione e l'utilizzo dei servizi di egovernment, sono in grado di portare benefici reali a favore della propria macchina amministrativa e verso i cittadini che sono poi i beneficiari finali. Rappresentano un traguardo che porta all'amministrazione digitale. Per la valutazione vengono presi in esame gli strumenti attivati per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal nuovo C.A.D., tra cui la gestione documentale e il numero dei servizi presenti on-line e quelli utilizzati dalla Pubblica Amministrazione e previsti da normative specifiche. La rilevazione verifica, inoltre, se i Comuni hanno fatto cambiamenti sostanziale dei siti istituzionali adeguandoli alle recenti "Linee Guida di design per i servizi web della PA" emanate dall'Agid e lo stato di adeguamento agli gli adempimenti relativi al GDPR 679/2016.

Spezzano della Sila è risultato primo nella graduatoria dei comuni della provincia di Cosenza e anche primo rispetto alle altre provincie calabresi.

Un ottimo risultato che premia il lavoro dell'Amministrazione guidata da Salvatore Monaco, che da subito ha inteso rilanciare le nuove tecnologie in Comune, informatizzando nuovi servizi ai cittadini e pratiche amministrative al fine di migliorare l'efficienza comunale.

Come sottolinea l'Assessore all'E-Government Vincenzo Curcio, nell'ultimo anno sono partiti nuovi servizi come la Carta di Identità Elettronica, la Eco Card per i servizi ambientali, il sito tematico turistico su Camigliatello Silano ed inoltre si sta lavorando ad un nuovo WebGis comunale che possa dare servizi sempre più efficienti ai cittadini.