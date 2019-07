Corigliano-Rossano (Cs), Odissea 2000: boom di ingressi per Gigi D'Alessio

La magia del suono emesso dai tasti di un pianoforte; il delirio dei fan; gli applausi che partono dal pubblico che riconosce dalla prima nota le tracce e le canzoni del proprio idolo; i cori; i selfie e gli autografi. L'empatia tra uno degli artisti più amati del panorama musicale nazionale ed i suoi più fedeli estimatori. – È, questa, la fotografia dell'evento nell'evento ospitato ieri (domenica 21) da Odissea 2000, nell'ambito della 25esima stagione del parco acquatico sempre più sinonimo di divertimento. Gigi d'Alessio a Corigliano-Rossano ha fatto registrare il boom di ingressi.

La tappa dell'interprete e cantautore partenopeo si inserisce nella serie di iniziative che RADIO KISS KISS, radio ufficiale del parco acquatico da record, promuove al suo interno, nell'ambito degli eventi di musica che accompagneranno tutta l'estate 2019.

La proposta musicale del Villaggio prevede oltre agli artisti ospitati dal format di Radio Kiss Kiss (dopo Giordana Angi, Gigi d'Alessio), anche band, interpreti ed artisti calabresi.

Dal ristorante self service SYMPOSIUM con le specialità dello chef raccolte nel menu AMBROSIA (primo, secondo, contorno, bibita e frutta) alla pizzeria ZEUS con forno a legna; dal bar CALYPSO dove è possibile trovare l'OLIMPO SANDWICH ed il WELCOME TO CALABRIA, panino identitario accompagnato dalla bibita alla FRUTTERIA, dal chiosco ALGIDARIUM alla FRIGGITORIA. Nel villaggio acquatico di CORIGLIANO-ROSSANO c'è davvero tutto. Anche la PARAFARMACIA, il BANCOMAT, il PUNTO FOTO, l'area MASSAGGI e per le mamme ed i papà la NURSERY, un locale climatizzato con punto pappa, scalda biberon, toilette dedicate e fasciatoi. – L'ODISSEA 2000 offre tutta una serie di servizi e benefici per godersi, a mani libere, senza pensieri, in totale relax, con tutta la famiglia, componente più piccolo in passeggino e nonni compresi, l'esperienza entusiasmante tra scivoli mozzafiato per i più temerari e a misura di bambino, piscine e fiumi lenti, piattaforme dove scatenarsi al ritmo della musica e degli zampilli d'acqua o semplicemente sdraiati a prendere il sole.