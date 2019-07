Lega, Vincenzo Granata nominato coordinatore della Flat Tax Cosenza

Vincenzo Granata, consigliere comunale città di Cosenza della Lega, nominato coordinatore della Flat Tax Cosenza. Nel mese di Settembre convegno nella città di Cosenza per la presentazione del libro sulla Flat Tax, alla presenza del suo autore Armando Siri .

"Si è tenuta in Sicilia a Palermo - si legge nella nota - la riunione del Comitato Nazionale FLAT TAX dei Coordinatori Comitati Cittadini (Area Sud), alla presenza del Presidente del comitato Massimo Imperato e dell'On. Massimo Zullino . Nel corso della riunione Vincenzo Granata consigliere comunale Lega della città di Cosenza è stato nominato coordinatore della Flat Tax Cosenza . La FLAT TAX al 15% rappresenta uno dei punti programmatici fondanti del programma politico di Matteo Salvini. Il Comitato Nazionale per l'introduzione della Flat Tax in Italia nasce proprio per sostenere, con ancora più efficacia, la proposta di riforma fiscale del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sul Reddito) con l'introduzione della Flat Tax al 15%, e diffondere questo progetto in maniera capillare raccogliendo adesioni e consensi in tutto il Paese, da Nord a Sud, in particolare tra professionisti, imprenditori, commercianti, partite iva, studenti e, più in generale, tra chiunque ritenga che, senza una drastica riduzione del carico fiscale a favore di famiglie e imprese, non ci sarà mai una vera e propria ripresa economica. L'obiettivo è dunque aggregare persone nei vari comuni d'Italia, affinché aderiscano al progetto della Flat Tax al 15% e promuovano a loro volta iniziative di divulgazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica anche attraverso conferenze, presentazioni, manifestazioni e, soprattutto, la diffusione del libro di Armando Siri (Flat Tax: la rivoluzione fiscale in Italia è possibile), che rappresenta il punto di riferimento di questa riforma. Nel mese di Settembre si terrà un convegno nella città di Cosenza per la presentazione del libro sulla Flat Tax, alla presenza del suo autore Armando Siri".