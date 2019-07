Cassano allo Ionio (Cs), anche per l'estate continuano i pacchetti promozionali di Terme Sibarite

SUMMER RELAX, continuano anche per la stagione estiva 2019 i pacchetti promozionali da 25 e 40 euro. Fangoterapia, idromassaggio, nebulizzazione, percorso vascolare e la possibilità di aggiungere un massaggio. Sono, questi, i servizi offerti e inclusi nelle due speciali formule che è possibile prenotare.

Si conferma ed arricchisce la proposta estiva delle TERME SIBARITE, nel cuore del centro storico di Cassano allo Jonio. Alla qualità dei servizi termali si aggiunge, infatti la possibilità di fruire dell'Hotel e del Ristorante delle Terme, di nuova gestione, attraverso diverse convenzioni.

Entrambe le promozioni includono la visita medica e sono valide per una sola persona, previa prenotazione. Per avere maggiori informazioni o per le prenotazioni è possibile contattare le Terme chiamando il numero 0981.71376.