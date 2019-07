Corigliano-Rossano (Cs), al via operazioni di disinfestazione

Igiene pubblica, dai Centri Storici ai Lungomare, dalle zone montane alle contrade passando per lo Scalo, al via la disinfestazione su tutto il territorio comunale. La notte tra MARTEDÌ 23 e MERCOLEDÌ 24 sarà effettuata nell'area di ROSSANO; la notte tra MERCOLEDÌ 24 e GIOVEDÌ 25 nell'area di CORIGLIANO.

È quanto fa sapere l'ufficio comunale ambiente precisando che il prodotto che sarà utilizzato non è nocivo per la salute dell'uomo. In via precauzionale si raccomanda di tenere le finestre chiuse e di non esporre fuori biancheria intima e alimenti durante il passaggio dei mezzi.

OPERAZIONE CITTÀ PULITA, nel pomeriggio di oggi (venerdì 19) gli interventi hanno interessato anche piazza PORTOFINO, nel territorio di CORIGLIANO.