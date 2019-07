Linea Blu ad Amantea (Cs), Iaconetti (Fare Ambiente): “Opportunità per fare conoscere le nostre bellezze”

"Far conoscere le proprie bellezze e le potenzialità del territorio tanto a livello turistico che ambientale è una grande opportunità. Diamo il benvenuto a Linea Blu una trasmissione che da sempre va alla scoperta di luoghi e paesaggi nascosti ai più. E' certo un momento di grande opportunità per le nostre coste che hanno, grazie alla trasmissione ed alla sua conduttrice Donatella Bianchi, la possibilità di far conoscere quelle incantevoli attrattive paesaggistiche, turistiche e ambientali uniche nel loro genere".

"Ben venga Linea blu, una trasmissione seguitissima e apprezzata che è in grado di valorizzare ed esaltare le bellezze del territorio. Le nostre coste hanno bisogno di ritornare a ricoprire quel ruolo primario che la natura gli ha dato e soprattutto aspettano da anni di entrare in quel circuiti turistico ed economico, che ha fatto la fortuna di altri territorio molto meno belli dei nostri. Sia questa l'occasione propizia per disvelare al mondo le nostre bellezze ed il calore della nostra gente. Buona linea blu a tutti". Lo afferma, in una nota, Antonio Iaconetti, coordinatore regionale di Fare Ambiente.