Motonautica, tutto pronto a Cariati per la II tappa del Campionato italiano offshore 2019

Cariati tra le destinazioni di eventi sportivi nazionali. Dopo quattro anni, domani, venerdì 19 luglio, torna lo spettacolo della motonautica per la II tappa del Campionato italiano offshore 2019. Sono attesi sportivi da tutt'Italia". È quanto fa sapere l'assessore allo Sport Ines Scalioti esprimendo soddisfazione anche a nome del sindaco Filomena Greco "per quella che si confermerà – sottolinea – un'occasione importante per promuovere il territorio e far conoscere, oltre i confini regionali, il patrimonio identitario distintivo, emozionale ed esperienziale di cui gode tutto il territorio. Sono stati invitati a partecipare alla manifestazione – conclude – tutti i sindaci e le autorità dell'hinterland".

La Scalioti coglie, anche, l'occasione anche per ringraziare il Presidente della Federazione Italiana Motonautica (FIM)Vincenzo Iaconianni per aver scelto Cariati come tappa di un importante evento sportivo nazionale e Mimmo Imperiale referente locale dell'UNO AGENCY SRL che ha seguito tutta la logistica dell'evento.

Patrocinato dall'Amministrazione Comunale, promossa dalla UNO AGENCY SRL in partnership con la FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA e le associazioni locali, la II tappa del Campionato italiano offshore 2019 si inserisce nella programmazione socio culturale estiva E...state con noi 2019.

Domani, venerdì 19 luglio, la cittadinanza accoglierà i piloti e alle ORE 21.30, ci sarà una parata con una sfilata di tutte le imbarcazioni. I cittadini avranno modo di salutare i piloti, fare foto e ricevere autografi. Sabato 20 nel pomeriggio si svolgeranno le prove e la sera ci sarà prima una sfilata di moda mare e poi un Dj suonerà su un gozzo con le lampare direttamente in acqua mentre visitatori e cittadini potranno ballare sul molo turistico. Nella mattinata di domenica 21 si ripeteranno le prove. La gara è in programma alle ore 17. Le imbarcazioni dovranno percorrere 16 volte il circuito lungo circa 3 miglia.

Si potrà assistere allo spettacolo dal lungomare (alla destra del Porto). Curiosi e appassionati potranno inoltre ammirare i bolidi del mare da vicino, visitando il Villaggio Paddock allestito per l'occasione nel Porto turistico.

CATAMARANI, MONOCARENA, HONDA OFFSHORE. Sono, queste, le categorie in cui sono suddivise le 18 potenti imbarcazioni in gara. La HONDA OFFSHORE è la novità della stagione 2019 e dà la possibilità di affacciarsi al mondo dell'offshore in modo semplice anche agli appassionati non professionisti.