Domani a Rende (Cs) l'Assemblea dei circoli e degli amministratori del Pd

Domani, venerdì 19 Luglio, a partire dalle ore 15,30 si terrà l'Assemblea dei circoli e degli amministratori del Pd presso l'Hotel San Francesco a Rende.

"L'incontro - si legge in una nota - sarà un momento importante di discussione e confronto in cui saranno protagonisti i segretari di circolo, i Sindaci e gli amministratori e tutti i dirigenti provinciali e gli iscritti al Partito. Abbiamo invitato i parlamentari, i consiglieri regionali, il Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali.

Hanno già assicurato il loro intervento l'europarlamentare Andrea Cozzolino, il Presidente Mario Oliverio e il Responsabile Mezzogiono per la Segreteria Nazionale del PD Nicola Oddati".