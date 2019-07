Antonino Morabito nuovo Presidente del Rotary Club di Rende Distretto 2100

Antonino Morabito, per lunghi anni Dirigente Scolastico in diversi istituti della provincia di Cosenza, è il nuovo Presidente del Rotary Club di Rende Distretto 2100 per l'anno 2019-2020.

Il passaggio di consegna tra l'uscente Antonio Gianfranco Barci, è avvenuto nel corso di una partecipata cerimonia alla presenza del Governatore del Distretto Pasquale Verre.

Durante il discorso d'insediamento, il neo Presidente, - ha evidenziato – che il punto di forza del suo mandato sarà quello di lavorare in sintonia con i giovanissimi dell'interact e dei giovani del Rotaract, quali punti di riferimento per costruire la classe dirigente del Rotary di domani.

Tra le altre cose, ha auspicato nelle presenze ai caminetti, ai progetti alle manifestazioni che di volta in volta verranno organizzati.

Amicizia, affiatamento e appartenenza saranno i punti cardini su cui si muoverà l'azione del Presidente Morabito. Tre concetti che rafforzano la consapevolezza del senso di appartenenza. Per perseguire le finalità del Rotary, saranno invitati nel corso dell'anno, relatori di rilievo del mondo della cultura scientifica ed umanitaria, dell'economia, della scuola, dello spettacolo e dello sport. Un ciclo di conferenze sarà riservato ai Presidenti degli Ordini professionali. Non saranno tralasciate le tematiche ambientali, con particolare riguardo alla protezione della natura, dell'habitat e da tematiche dettate dall'attualità.

Relativamente alle attività ludico/culturali, sono in programma iniziative in collaborazione con altri Club.

La squadra che lo affiancherà sarà composta da Antonio Gianfranco Barci, Past Presidente, Vice Presidente, Sergio De Buono, Presidente Eletto, Giuseppe Galiano, Segretario Vittorio Stefano, Segretario Esecutivo, Francesco Torchia, Tesoriere, Alfredo Garro, Tesoriere Aggiunto, Marco Chiappetta, Prefetto, Mariateresa Argento, Prefetto Aggiunto, Marco Spataro, Formatore Club, Casimiro Giannuzzi. I consiglieri saranno: Pasquale Pingitore, Attilio Romano, Carmelo Barca, Giulia D'Amico, Enzo Bilotti, Danilo Bilotti e Antonio Saccomanno.