Estate a Cariati (Cs): ecco gli eventi in programma

"Realizzare e promuovere un'offerta socio-culturale attrattiva. Valorizzare quanto di più autentico e tradizionale è custodito nel borgo marinaro. Favorire la riappropriazione e rivitalizzazione della cittadella medioevale fortificata sul mare, promuovendone la fruizione". A sottolineare obiettivi e metodi sottesi alla programmazione socio-culturale estiva 2019 E...STATE CON NOI 2019 messa a punto dall'Amministrazione Comunale è la consigliera delegata alla cultura Maria Elenca Ciccopiedi che coglie l'occasione per esprimere apprezzamento anche a nome del sindaco Filomena Greco, per quanti hanno collaborato e stanno collaborando a costruire e ad offrire ai residenti ed agli ospiti, nonostante l'esiguità delle risorse disponibili, una proposta culturale e di intrattenimento importante e che valorizza il patrimonio identitario cittadino.

Arte, musica, enogastronomia, sport, tradizione, moda. Sono, questi, alcuni degli ingredienti del cartellone estivo che fino a settembre vedrà protagonista tutto il territorio cittadino, dal centro storico al lungomare, passando dall'area portuale. Anche questa volta – ha sottolineato la Ciccopiedi – è stata molto importante la sinergia con il mondo dell'associazionismo grazie alla quale si è riusciti a programmare tantissimi appuntamenti. Saranno diversi gli eventi promossi direttamente dell'Amministrazione Comunale.

LUGLIO/SABATO 20, l'Ente insieme a The Official Ferrari Passion Club CZ danno appuntamento in piazza ROCCO TRENTO, alle ORE 17, a tutti gli appassionati dell'auto sportiva per eccellenza: la FERRARI per il REDFASHION FERRARI.

Da VENERDÌ 19 a DOMENICA 21 l'area portuale ospiterà la tre giorni dedicata al CAMPIONATO ITALIANO OFFSHORE:VENERDÌ 19 ci sarà la parata, SABATO 20 prove libere, a seguire sfilata di moda e musica con dj che suoneranno direttamente sulle barche, DOMENICA 21 alle ORE 17 si darà il via alla gara.

AGOSTO/MARTEDÌ 6 in piazza ROCCO TRENTO, nel Centro Storico, sarà presentato il libro SONO NESSUNO del maestro orafo Gerardo SACCO, alle ORE 22. A seguire si potrà assistere alla sfilata di gioielli realizzati dall'imprenditore crotonese per Franco Zeffirelli.

VENERDÌ 9 ancora una volta il Centro Storico sarà la cornice della tappa regionale di NEW MODEL TODAY, la sfilata e la selezione di top model inizierà alle ORE 22. Arte e musica saranno i protagonisti del viaggio nel centro storico, cittadini e visitatori potranno andare alla scoperta della cinta muraria sullo ionio, in occasione della seconda edizione de LA NOTTE DELL'ARTE, prevista perDOMENICA 11, alle ORE 21.

DOMENICA 18 si disputerà la tradizionale REGATA DEI GOZZI, alle ORE 18, partendo dalla zona PADRE PIO, sul LUNGOMARE.

DAL 28 AGOSTO ALL'8 SETTEMBRE nell'Antico Frantoio, nel Centro Storico, sarà possibile ammirare la mostra sul RITO DEL MAIO.