San Donato di Ninea (Cs), installato un defibrillatore semiautomatico in piazza Franco Campolongo

San Donato di Ninea investe sulla cardio-protezione di turisti e residenti. Installato un defibrillatore semiautomatico in piazza Franco Campolongo, adiacente alla piazza F.Artuso. In caso di necessità potrà essere utilizzato da tutti coloro che siano in possesso di attestato BLSD - Basic Life Support Defibrillation.

È quanto fa sapere l'assessore alle politiche sociali Giovanna Spingola sottolineando che l'iniziativa si inserisce nel solco del più ampio impegno che l'Esecutivo Di Giorno continua ad investire nella qualità dei servizi e nella tutela della salute pubblica.

Non è un caso – aggiunge – che questo fondamentale presidio salvavita sia stato posizionato in un punto strategico, in una delle piazze più frequentate del centro storico. Proprio per consentire a chi ha le competenze di intervenire nel caso in cui ce ne fosse necessità.

L'Amministrazione Comunale intende formare una lista di cittadini volontari autorizzati all'uso del defibrillatore.

Per iscriversi basterà inviare una mail (con dati aanagrafici, contatti telefonici, indirizzo mail e copia del documento di indentità e dell'attestato di partecipazione al corso BLSD) all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o fornire dati ed informazioni personali direttamente all'ufficio protocollo.

L'elenco dei volontari abilitati all'uso del defibrillatore sarà affisso di fianco alla teca.

Dall'ufficio centralino del comune, in contrada Cutura, alla postazione della Guardia Medica in via V.Monaco, dal bar Centrale di Piazza Artuso, al Tabacchi di via Carmine; dal Caffè U GIRUNI del rione Borgonuovo al Frutta e verdura di via Monaco, fino al Tabacchi di contrada Licastro e a L'incrocio – lounge cafè di contrada Ombrece. È qui, negli orari di apertura, che è possibile reperire la chiave della teca. In caso di irreperibilità bisognerà rompere il vetro.