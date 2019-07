Sibilia (M5S) a Cosenza: "Vicenda Lega-Russia va chiarita"

"E' una vicenda che va chiarita per questione di trasparenza nei confronti degli italiani e sono orgoglioso di far parte di un Movimento che non ha mai avuto di questi problemi e si finanzia con le donazioni dei parlamentari e dei cittadini. Certamente queste vicende non possono influire sull'abbassamento delle tasse e l'approvazione del salario minimo". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia in merito alla vicenda Lega-Russia, parlando con i giornalisti in Prefettura a Cosenza, a margine della sottoscrizione del protocollo d'intesa inerente le attivita' di intervento in materia di demolizione di opere abusive nel territorio del Comune di Cassano allo Ionio.

Dettagli Creato Lunedì, 15 Luglio 2019 12:39