Carcassa Cicogna bianca trovata su traliccio nel Cosentino

La carcassa di un giovane di Cicogna bianca (Ciconia ciconia) e' stata rinvenuta dal personale dell'Ente gestore delle Riserve naturali regionali del Lago di Tarsia e della Foce del Crati Crati - Amici della Terra Italia, impegnato in attivita' di monitoraggio, in localita' Ferramonti del comune di Tarsia, nei pressi della centrale della Snam Rete Gas. La carcassa e' su un traliccio della rete elettrica a circa 400 metri dal perimetro della Riserva Lago di Tarsia, in piena fascia di rispetto. Il ritrovamento, e' scritto in una nota, e' stato comunicato dall'Ente alle autorita' competenti ed e' stata chiesta la rimozione e la verifica delle cause di morte. Specie rigorosamente protetta, la Cicogna bianca e' diventata negli ultimi anni un'assidua frequentatrice della Valle del Crati e nella Piana di Sibari. Il dato unico, oggi, riguarda lo svernamento. Infatti il periodo autunnale ed invernale fa registrare la presenza di alcune coppie nella Riserva del Lago di Tarsia.

Dettagli Creato Lunedì, 15 Luglio 2019 12:24