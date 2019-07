Lavori notturni per il ripristino della pavimentazione all’ingresso di piazza Bilotti a Cosenza. I provvedimenti sul traffico

Il Settore Infrastrutture ha programmato per la notte tra lunedì 15 e martedì 16 luglio i lavori di ripristino della pavimentazione stradale sull'area di intersezione tra via Caloprese e piazza Bilotti. E' pertanto necessario rivede temporaneamente le modalità di circolazione sull'area interessata come da ordinanza della polizia municipale.

Nello specifico, dalle ore 21 del 15 luglio alle ore 07.00 del 16 luglio viene istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione su via Caloprese, nel tratto compreso tra via F. Gioia e piazza Bilotti; il divieto di transito su piazza Bilotti, corsia sinistra da via Caloprese a via degli Alimena.

Personale della società è impegnato nella localizzazione del punto di rottura mentre la squadra manutentiva è già pronta a intervenire per la riparazione con contestuale ripristino della fornitura idropotabile alle utenze interessate.