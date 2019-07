Patto di Amicizia tra San Giovanni in Fiore, Maruggio e Giuggianello nel nome di San Giovanni Battista e San Cristoforo

Accomunati dalla devozione per San Giovanni Battista, il Sindaco di San Giovanni in Fiore, Pino Belcastro ed i primi cittadini di Maruggio( piccolo Borgo del Salento), Alfredo Longo e di Giuggianello, in provincia di Lecce, Luca Benegiamo, hanno stretto un patto di amicizia, sostanziale più che formale, per avviare tra le tre comunità un'azione di interscambio culturale, volta alla promozione turistica dei rispettivi territori.

L'occasione che ha saldato i rapporti tra i tre Comuni è stata data dalla partecipazione ufficiale di Pino Belcastro, accompagnato per l'occasione dal responsabile della Polizia Locale, Rosario Marano, ai solenni festeggiamenti di Maruggio in onore dei Santi Patroni Giovanni Battista e Cristoforo svoltasi sabato scorso 13 luglio. L'invito al primo cittadino florense è stato rivolto personalmente dal sindaco Longo, che, venuto a sapere della straordinaria devozione della comunità sangiovannese verso il Battista, ha voluto incontrarne gli amministratori per uno scambio di informazioni e conoscenza sul culto della immensa figura del Santo. Alla manifestazione ha partecipato anche Luca Benegiamo, sindaco del Comune di Giuggianello, dove si celebra il culto per San Cristoforo. "E' stata una bella esperienza e, per diversi aspetti, anche emozionante – ha affermato Pino Belcastro, di ritorno a San Giovanni in Fiore – Ho partecipato a nome di tutta la comunità florense alla processione solenne che si è sviluppata nelle strade principali del paese ed alla celebrazione eucaristica, presieduta da S.E. Monsignor Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria. Nel corso della manifestazione, ho portato i saluti a nome dell'intera collettività, illustrando, in estrema sintesi, ai tanti turisti presenti e provenienti dall'intero territorio nazionale, le nostre bellezze storico/culturali, indissolubilmente legate alla figura del "calavrese abate Gioacchino...di spirito profetico dotato", e le nostre eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche, invitando i presenti a visitare l'altopiano silano e la città di Fiore. In dono ho portato al sindaco Longo alcuni volumi sulle fotografie di Saverio Marra, che ha saputo raccontare, attraverso la macchina fotografica, la realtà socio-culturale del popolo sangiovannese. L'Amministrazione comunale del borgo salentino ed il parroco della Chiesa Madre di Maruggio hanno, invece, rispettivamente donato alla nostra comunità una scultura, un Calice e una Pisside in ceramica. Questi ultimi due oggetti saranno conservati nella nostra Chiesa Madre". "In futuro – ha concluso il sindaco florense – coltiveremo il rapporto instaurato con la comunità di Maruggio anche attraverso l'ideazione di progetti culturali comuni di valorizzazione e promozione delle rispettive peculiarità artistiche, in un'azione di marketing territoriale per favorire lo sviluppo dei due comuni. Sono convinto, infatti, che dal confronto e dal rapporto con altre realtà possano nascere percorsi di crescita insperati. Ed è proprio a ciò che puntiamo in una visione di progresso equo e solidale ".