Gli auguri di Oliverio a Roberto Mastroianni

Il Presidente della Regione, Mario Oliverio, questa mattina si è sentito al telefono con Roberto Mastroianni, originario di Cosenza, docente di Diritto europeo all'Università di Napoli Federico II e alla Luiss di Roma, a cui ha rivolto gli auguri per "l'autorevole e prestigioso incarico quale componente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea". Oliverio ha espresso anche la soddisfazione personale e di tutti i calabresi "per questa importante nomina ad un professionista calabrese di riconosciuta professionalità e competenza giuridica. Un giovane talentuoso che proietta in Europa la Calabria e l'Italia migliore".

Dettagli Creato Domenica, 14 Luglio 2019 17:00