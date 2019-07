Miss Italia Calabria: Rosita Luglietto, di Corigliano Rossano, vince la terza selezione provinciale a Piane Crati

Si chiama Rosita Luglietto, ha 21 anni e proviene da Corigliano-Rossano. È lei la vincitrice della terza selezione provinciale di Miss Italia Calabria, tenutasi sabato 13 luglio a Piane Crati. Acclamata dal numerosissimo pubblico di piazza Stazione, la giovane ha dichiarato: «Non è la prima volta che partecipo al concorso. Ho deciso di ritentare perché amo il campo della moda e avere la possibilità di sfilare in passerella mi riempie di gioia». Oltre alla moda, Rosita, che sogna la «carriera di Anna Valle, Miss Italia 1995», ha la passione per le lingue. «Tra pochi giorni conseguirò a Siena la laurea in mediazione linguistica – ha raccontato -. Parlo inglese e russo». Col titolo di "Miss Città di Piane Crati" si è, dunque, aggiudicata di diritto un posto alle finali regionali.

La manifestazione, curata per il quinto anno consecutivo dalla CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, è stata condotta da Andrea De Iacovo. Dopo Rosita, su 17 partecipanti, si sono classificate tra le prime sei Myriam Melluso (secondo posto), Martina Canonico (terzo posto), Claudia Dito (quarto posto), Marta Praticò (quinto posto) e Alice Papa (sesto posto). Il compito di selezionare le ragazze ha riguardato l'attenta giuria composta da dodici professionisti nel campo dello spettacolo, del giornalismo e dell'imprenditoria calabrese: Alba Carbone, Marilena Chiappetta, Franco Pulice, Nella Infelise, Jenny Petrone, Barbara De Rose, Matteo Marino, Vincenzo Anile, Valentina Zinno, Franco Perri, Matteo Spagnuolo e Piero Lupo.

Oltre alla sfilate in costume e in abito da sera, alla proiezione del "video sociale" e alle coreografie del corpo di ballo, la serata è stata allietata dalla musica di Raffaele Renda, finalista di Sanremo Young 2018, la cui voce ha duettato con Roby Facchinetti, Mietta, Massimo Ranieri, Michele Bravi, Toto Cutugno e Riccardo Fogli. Super ospite è stata pure Ludovica Dito, Miss Sorriso Calabria 2018.

Si è, inoltre, registrato, l'intervento di Michele Ambrogio, sindaco di Piane Crati, che ha dichiarato: «Siamo i pionieri di questa manifestazione, la seguiamo da oltre 20 anni. Da qui, una finalista arrivò persino a Salsomaggiore. Ci auguriamo che quella stessa esperienza possa ripetersi e che Piane Crati continui ad essere una piazza fortunata».