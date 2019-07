Unical, Sviluppo Universitario lascia la lista #Noi

Ennesimo colpo di coda per la ex lista Unidea, (ora lista #Noi). Il gruppo Sviluppo Universitario, decide di smontare le tende e farsi da parte. Le elezioni studentesche del 14 e 15 maggio scorso, sono state fatali alla compagine, i contrasti e i dissidi oramai sembrano irriducibili. A prendere la decisione è stato l'intero gruppo, con il particolare rammarico dei due vicepresidenti Anna Pia Tedesco e Antonio Antolino e il presidente Giulio Curcio Terremoto. "Abbiamo deciso di uscire da questo progetto, perché di #Noi non c'è niente, troppi personalismi e troppa arroganza fanno male agli studenti", sono queste le parole della Tedesco che, stanca e priva di entusiasmo, ha deciso di ricorrere a questo gesto estremo. " Ho sempre visto la struttura come una famiglia, ma l'impressione era solo mia, oramai vige l'incomunicabilità e il superomismo"- continua la Tedesco- " Mi dispiace per coloro che considero amici, ma quando si tratta di politica l'amicizia si mette da parte". In effetti sembrerebbe che la situazione sia scivolata rovinosamente, verso la chiusura, dal maggio scorso, anche se il malumore si percepiva già da diverso tempo, in clima elettorale. Un gruppo è tale, quando ognuno viene valorizzato, ma sembra proprio che per i componenti dell'associazione Sviluppo Universitario non sia stato così. Unanimi hanno deciso di staccarsi per il momento, da ogni compagine politica, in attesa del nuovo anno accademico. "Non sento di scusarmi con nessuno, perché ho fatto molti passi (in passato) solo per amicizia, solo che ora vedo tutti convergere verso lo stesso punto ovvero: condensare tutte le attività, opportunità e decisioni in un singolo gruppo, non preoccupandosi troppo degli altri". Conclude così Anna Pia Tedesco che, dopo essersi confrontata più volte con la leadership della lista #Noi e altrettante volte con il gruppo associativo di cui fa parte, decide di non intavolare altri progetti, con altre liste o altri gruppi, per ora.

