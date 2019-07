Rende (Cs), si è riunito il coordinamento provinciale del Forum Riformista Calabria

Si è riunito a Rende il Coordinamento Provinciale di Cosenza del Forum Riformista Calabria. Nella riunione è emersa la soddisfazione di tutti i componenti l'organismo per la campagna elettorale delle amministrative di Rende che hanno, indipendentemente dall'esito, visto confermato l'appeal elettorale del programma riformista e lungimirante dell'On.le Sandro Principe e delle belle candidature espresse nelle liste a suo sostegno. Ad asserirlo è la coordinatrice provinciale avv. Francesca Straticò, la quale aggiunge che "il Forum è orgoglioso anche della capacità di aver intercettato con rilevante anticipo il grande interesse che l'elettorato ha dimostrato verso quel proficuo e sostanziale riformismo del quale il Forum è vera e concreta espressione. Con l'unanime consenso espresso anche nell'ultima riunione" aggiunge la Straticò "il Forum Riformista é determinato nel continuare il percorso intrapreso, nella certezza che alla nostra regione, oggi più che mai, sia necessario l'operato di una rappresentanza politica che sappia unire al pragmatismo una opportuna tensione ideale e che sappia contrapporre ai tanti, troppi, esercizi di potere fine a se stesso, adeguata conoscenza, competenza ed alto senso di responsabilità". "La Calabria" conclude la coordinatrice Straticò "non può continuare a vedere mortificati talenti e risorse da parte di coloro i quali, fuori e dentro i suoi confini territoriali, vogliono continuare a farne terra di saccheggio, è, invece, il momento giusto per coordinare e mettere in campo forze positive, capaci di realizzare un riscatto, ormai indispensabile e troppo atteso".

