Rende (Cs), il sindaco Manna riceve il neo rettore dell’Unical

Il sindaco di Rende Marcello Manna ha ricevuto oggi pomeriggio in Comune il neo eletto rettore dell'Unical Nicola Leone. Un incontro informale che ha voluto lo stesso sindaco di Rende per augurare un buon lavoro al nuovo rettore, ma anche per mettere le basi su un lavoro futuro da fare sul territorio.Marcello Manna,in pratica,vuole continuare, naturalmente, con Nicola Leone quel percorso virtuoso tra Comune e Unical iniziato con il professore Crisci. Con l'amministrazione Manna si sono abbattuti quegli steccati storici che hanno da sempre condizionato i rapporti tra le due realtà della città. Si è parlato di tanti temi. Il sindaco di Rende ha ricordato il protocollo d'intesa firmato con Crisci per la Cittadella dello sport e soprattutto si è soffermato sulla cabina di regia che può essere istaurata tra Unical, Comune di Rende e Area Industriale. Una cabina di regia che consentirebbe ai tanti giovani laureati dell'Unical di essere protagonisti, fin da subito, nel mondo del lavoro, proprio, attraverso le tante realtà commerciali che l'aria industriale possiede. I due si sono soffermati sulle criticità del territorio. Soprattutto riguardo alla viabilità e alla sicurezza. Il neo eletto rettore Nicola Leone su quest'ultimo argomento ha le idee molto chiare: maggiore illuminazione in alcune zone e più controlli anche con un sistema di videosorveglianza. Sulla viabilità in entrata e in uscita la collaborazione tra Comune e Unical sarà molto intensa e concreta. Il sindaco di Rende Marcello Manna infine punta molto ad "un metodo di lavoro comune" e nello stesso tempo si è dichiarato " ottimista sulla possibilità di organizzare sinergie virtuose". Il neo eletto rettore Nicola Leone rilancia subito con l'idea di organizzare già nel 2020 una grande cerimonia universitaria in una zona della città di Rende. Si è subito pensato, naturalmente, al centro storico, ma anche in tutti quegli spazi importanti che caratterizzano la Città di Rende. Sul centro storico Manna ha ricordato a Leone che la sua amministrazione ,negli anni scorsi, è riuscita ad organizzare sedute di laurea nel borgo antico, naturalmente, l'augurio del sindaco è che "anche in questo caso si possa continuare ad organizzare altre sedute di laurea magari nella sala di cerimonie e convegni prevista nel castello. Una sala che verrà realizzata con i lavori di ristrutturazione prossimi alla partenza".

Dettagli Creato Venerdì, 12 Luglio 2019 20:17