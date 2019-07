Fondi beni culturali, Abate (M5S): “A Museo archeologico della Sibaritide 190mila euro, da governo segnale importante”

"Il Mibac ha destinato 190mila euro per il Parco e il Museo archeologico nazionale della Sibaritide. Un altro importante segnale voluto da questo Governo che dimostra come ci sia un occhio di riguardo verso la Sibaritide anche per quanto riguarda le sue realtà culturali e archeologiche. Nel dettaglio, nel 2019 saranno stanziati 60mila euro per 'la sistemazione e l'integrazione dell'illuminazione esterna è necessaria per una migliore fruizione in sicurezza di tutte le aree del Parco. Considerato che l'impianto esistente è fatiscente, occorre un importante intervento di ammodernamento e implementazione dello stesso'. Mentre nel 2020 saranno destinati 130mila euro per i "Lavori di adeguamento delle infrastrutture esterne del Museo".

"Come ha dichiarato anche il Ministro Bonisoli, c'è un'attenzione al patrimonio che necessita di interventi di tutela e che è frutto di un puntuale lavoro di ricognizione sui territori, attraverso il coinvolgimento di tutti gli istituti periferici del Ministero. Tra le priorità, il restauro dei beni culturali, in particolare quelli colpiti da calamità naturali; il recupero di aree paesaggistiche degradate, la prevenzione contro i rischi sistemici e ambientali, ma anche l'efficientamento energetico e il miglioramento dell'accessibilità, intesa come obiettivo per la partecipazione e l'inclusione sociale". Lo scrive, in una nota, la senatrice del Movimento Cinque Stelle, Rosa Silvana Abate.