Cosenza, Movimento NOI: “Installati tornelli a scomparsa in via Roma, ascoltate nostre denunce”

"Sono stati installati i tornelli a scomparsa sulla nuova villetta voluta dal Sindaco Mario Occhiuto tra le due scuole elementari e medie dell'ex Via Roma, a Cosenza. Il Movimento NOI, facendosi carico delle istanze dei Cittadini di Cosenza, aveva più volte denunciato la necessità di riaprire alla circolazione la strada principale di Cosenza interrotta per la costruzione di una ulteriore e inutile piazza, o di installare dissuasori a scomparsa al fine di assicurare il passaggio veloce dei mezzi di soccorso come ambulanze e altro. Dal giorno 24 febbraio 2019 nessuna risposta. Oggi, il Comune ha installato i dissuasori. Prendiamo atto degli errori continui di questa Amministrazione comunale, le cui politiche errate e non condivisibili stanno gravando sempre e solo sulle spalle dei cittadini. Ridare libera circolazione alla strada principale sarà la prima cosa che faremo appena questa Amministrazione andrà via. La deviazione del traffico in salita, infatti, nel corso dell'intero anno scolastico, ha peggiorato di molto la salubrità dell'aria che respirano migliaia di bambini delle due scuole per oltre sei ore al giorno. Un fatto gravissimo. Una nuova vittoria dell'autentico civismo". E' quanto si legge in un comunicato stampa di Fabio Gallo, portavoce del Movimento NOI.

Dettagli Creato Giovedì, 11 Luglio 2019 19:27