“No allo smantellamento dell’ospedale di Castrovillari”, i sindaci del Pollino a Catanzaro: “Consigli comunali straordinari alla Cittadella regionale”

Si intensifica la protesta a difesa dell'ospedale di Castrovillari. Il 23 luglio prossimo, alle ore 11.00, le municipalità del distretto Pollino/Esaro terranno una seduta straordinaria del Consiglio comunale presso la cittadella regionale, a Germaneto di Catanzaro, dove ha sede la struttura commissariale guidata da Saverio Cotticelli.

"I Sindaci di questo Territorio, riuniti presso la sala consiliare del Comune di Castrovillari, unitamente ai rappresentanti delle associazioni facenti parte del Comitato Territoriale per la difesa della Salute, hanno deciso di dare impulso ad una mobilitazione generale che si terrà giorno 23 luglio alle ore 11 presso la sede ove sono allocati, in Catanzaro, gli uffici del commissario gen. Saverio Cotticelli". E' quanto si legge in un comunicato stampa del Comune di Castrovillari.

"Le urgenze di questo territorio – si legge ancora nel comunicato stampa - oggi fanno riferimento al Laboratorio Analisi ospedaliero, all'Ortopedia, alla Pediatria e di riflesso ad Ostetricia e Ginecologia, al Pronto Soccorso ed Anestesia e Riabilitazione. Ma, in sostanza, lo stesso atto aziendale è in gran parte inattuato. Esistono realtà territoriali che vedono quotidianamente mortificate le domande di assistenza sanitaria. La problematica della Sanità parte dall'Ospedale Spoke di Castrovillari ma investe l'intera rete dei servizi sanitari del territorio del Pollino e dell'Esaro con particolare riferimento alle Case della Salute.

Per tale motivo si è concordato di manifestare e richiedere provvedimenti immediati ed urgenti per fronteggiare le emergenze ed un serio piano di intervento per il raggiungimento dei LEA. Alla manifestazione si è richiesta l'adesione e l'intervento dei cittadini, di tutte le forze politiche, dei loro rappresentanti parlamentari e consiglieri regionali, delle associazioni, dei sindacati, degli ordini professionali. In quella sede, poi, ogni municipalità terrà i propri consigli comunali. Diamo forza al territorio, alla sanità. Partecipiamo in massa giorno 23 luglio 2019 alle ore 11.00 a Catanzaro presso la sede della Cittadella regionale".

"V'è in gioco il diritto alla salute di intere popolazioni", dichiara il sindaco di Morano Calabro, Nicolò De Barolo. "L'amministrazione metterà a disposizione dei moranesi un autobus gratuito (cinquanta posti) per recarsi a Catanzaro. "Per motivi organizzativi si suggerisce di prenotarsi entro sabato 20 luglio presso la farmacia Donadio. La partenza è fissata per le ore 8.30 di martedì 23 luglio da Piazza Giovanni XXIII".

"Con questa ennesima iniziativa – afferma il primo cittadino, De Bartolo - scaturita dall'incontro tenutosi nei giorni scorsi nella città del Pollino, presenti i sindaci dell'hinterland e le associazioni impegnate nella tutela dei diritti e nella promozione della salute pubblica, miriamo a rimarcare ancora una volta l'urgenza di un intervento che possa risolvere il grave impasse che interessa diverse reparti e servizi del nosocomio castrovillarese, sempre più in affanno e a rischio chiusura. Il continuo impoverimento dell'offerta sanitaria complessiva nella nostra zona, la mancata attuazione di gran parte dell'atto aziendale quindi dei Lea (Livelli essenziali di assistenza), in altre parole l'inarrestabile declino dell'ospedale di Castrovillari, accentuato da situazioni contingenti che richiedono provvedimenti immediati, rappresentano per il nostro territorio un problema gravissimo. Occorre che il commissario Cotticelli ne prenda atto e si determini in merito. Prima che sia troppo tardi. V'è in gioco il diritto alla salute di intere popolazioni. Noi non resteremo inerti. E, soprattutto, non consentiremo lo smantellamento del presidio ospedaliero più importante del nord Calabria. Se non avremo risposte soddisfacenti il malcontento aumenterà e con esso il livello della protesta".