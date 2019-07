Cosenza, lavori di ingegnerizzazione delle reti idriche: ecco le disposizioni della Polizia Municipale

Per consentire di effettuare i lavori di ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e quelli di manutenzione straordinaria e di infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento della gestione del servizio di distribuzione idrica e alla riduzione delle perdite, il Comando della Polizia Municipale ha disposto, da martedì 16 luglio fino a tutto il 31 luglio, la modifica della vigente disciplina della mobilità sull'area interessata dai lavori, al fine di garantire condizioni di sicurezza agli addetti ai lavori e limitare i disagi agli utenti della strada.

In virtù delle modifiche ritenute necessarie, sono state adottate le seguenti disposizioni:

dal 16 al 31 LUGLIO 2019 viene istituito:

1) SU VIA S. NITTI, da Piazza Loreto a via G. Salvemini

IL DIVIETO di TRANSITO;

IL DIVIETO di SOSTA con RIMOZIONE;

2) SU VIA S. NITTI, da Corso L. Fera a via G. Salvemini

IL SENSO UNICO di MARCIA;

IL DIVIETO di TRANSITO ai veicoli con massa superiore a 35q.li;

3) SULL' AREA D'INTERSEZIONE COMPRESA TRA VIA R. MISASI, VIA G. CALOPRESE, VIA S. NITTI e PIAZZA LORETO

IL RESTRINGIMENTO di CARREGGIATA;

IL DIVIETO di TRANSITO ai veicoli con massa superiore a 35q.li.

Le linee bus, urbane ed extraurbane, subiranno per la circostanza quelle modifiche di percorso e di fermata necessarie allo svolgimento degli stessi lavori.