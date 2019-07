Corigliano Rossano (Cs), crisi idrica: ecco i nuovi pozzi

Governo delle emergenze, per fronteggiare la crisi idrica ed assicurare ai cittadini una continua ed adeguata distribuzione dell'acqua potabile, soprattutto nella stagione estiva, è stata ordinata l'attivazione di tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione di nuovi pozzi in località Galderate/Seggio dell'area di Rossano e per la riqualificazione di quelli già esistenti siti in località Malfrancato, Acquedotto e Cozzo Giardino dell'area di Corigliano.

È quanto contenuto nell'ordinanza firmata oggi (mercoledì 10 luglio) dal sindaco Flavio Stasi nella quale inoltre è fatto divieto di prelevare l'acqua potabile per uso extra-domestico (innaffiare orti, giardini, riempire piscine, lavare automezzi). L'approvvigionamento dalla rete idrica – si legge ancora nell'ordinanza – deve essere utilizzata esclusivamente per l'alimentazione, i servizi igienici e domestici.

Sono state già individuate due aree di proprietà comunale con la presenza di una falda acquifera sufficiente per realizzare i pozzi nuovi a Rossano e sono stati individuati anche i tre pozzi da riqualificare a Corigliano. - (Fonte: Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).