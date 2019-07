Cosenza, Tenuta (Idm): “Piste ciclabili su viale Magna Grecia inutilizzabili”

"La sezione di Cosenza dell'Italia del Meridione nella sua attività di monitoraggio del territorio cittadino intende intervenire in modo proficuo e nell'interesse più generale ad evidenziare alcune anomalie costruttive rilevate da gruppo dei tecnici di IDM sul tracciato della pista ciclabile nel tratto che si snoda lungo Viale Magna Grecia. Lo scopo principale di questa attività è quello di sottolineare la necessità che l'opera in corso di realizzazione venga eseguita a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni di ottimale fruibilità e soprattutto in condizioni da assicurare la perfetta incolumità da parte dei cicloamatori del territorio.

Da un esame attento dell'opera in corso di realizzazione sono apparsi evidenti problematiche realizzative, ma anche progettuali, che finiranno per rendere questa utile ed importante opera inutilizzabile.

Iniziando l'esame del percorso dal tratto di viale Magna Grecia coincidente con il ponte che collega Cosenza con il territorio di Castrolibero, all'altezza dello Stadio Marulla-San Vito si osserva quanto segue:

a. L'area che dovrebbe costituire la rotatoria per i ciclisti ha forma poligonale ben poco pratica;

(ci si chiede perchè non si è pensato di utilizzare, previa verifica statica, il vecchio ponte per collegare questa ciclovia col territorio di Castrolibero?)

a. Proseguendo verso est, si rileva che piante ed arbusti di vario tipo hanno già invaso la sede viaria facendo sollevare in più punti il recente manto di asfalto (come mai non è stato effettuato un trattamento diserbante ed impiegato un telo antiradici prima della massicciata e dell'asfalto? Il diserbante doveva interessare anche una fascia di almeno 2 metri per ogni lato in quanto questo tipo di erbe, canne e acacie sono fortemente invasive e,la sicura mancanza di futura manutenzione renderanno in breve tempo la pista completamente inutilizzabile!)

b. I cordoli perimetrali che delimitano la sede stradale sono posati in opera in modo superficiale e molti sono già mossi rispetto alla sede originaria, in alcuni tratti, la loro posa in opera risulta inutile in quanto sul lato sx / fiume è evidente l'esistenza di un cordolo in calcestruzzo, residuo della precedente opera medesima, abortita per gravi errori progettuali, e per la quale nessuno ha mai pagato;

c. Continuando il percorso verso est, si evidenziano delle strozzature che rendono il tracciato veramente pericolos! In questi tratti, prossini ai sottopassi della SS 19 e dell'autostrada, si presentano spigoli vivi. Forse sarebbe necessario installarci dei semafori. Inoltre, in corrispondenza dell'incrocio posto all'altezza delle piscine, sarebbe stato utile e necessario modificare la rete viaria esistente, spostandola verso il parcheggio delle piscine in modo da mantenere intatto il modulo stradale.

d. Subito dopo il sottopasso del ponte autostradale, per la salvaguardia di un albero di nessun valore botanico, si evidenzia una strozzatura veramente inutile che crea seri problemi ai cicloamatori in quanto cieca alla visibilità da entrambi i sensi di marcia; eliminando la pianta (che oltretutto è proprio attaccata alla struttura muraria del ponte) quanto meno si riesce a recuperare spazio utile per dare una corretta curva planimetrica al tracciato;

e. Sempre proseguendo verso est, si incontra un manufatto che è stato superato con un percorso verso il fiume, il cui tracciato è una spezzata mentre lì c'è lo spazio sufficiente per tracciare delle curve armoniche.

A nostro avviso si è ancora in tempo per procedere rapidamente a dare attuazione positiva a tutte le segnalazioni sopra evidenziate, rimettendo in bonis un'opera che così come fin qui realizzata è praticamente inutilizzabile in piena sicurezza.

Trattandosi di soldi pubblici crediamo sia importante il rispetto dei contribuenti e considerando che, come sempre accade, non ci saranno in futuro, le somme necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria, che almeno l'opera venga realizzate con tutti i crismi ed i requisiti della perfetta regola d'arte, perché così saremo sicuri che per almeno un decennio potrà essere fruita dagli appassionati delle due ruote, che tra l'altro dovranno fare una grande fatica a non litigare con gli incivili praticanti della passeggiata e della corsetta che in modo sistematico finiranno per invadere un'area riservata, come quotidianamente già succede da tempo nel limitrofo comune di Rende". Lo afferma Luigi Tenuta, coordinatore gruppo tecnico Idm.