Cariati (Cs), agevolazioni e regolarizzazione Tari: le scadenze

Tassa sui rifiuti (TARI) 2019. Per le esclusioni, agevolazioni e riduzioni i titolari di utenze domestiche e non domestiche devono presentare la dichiarazione entro lunedì 22 luglio al Settore Tributi del Comune oppure tramite pec all' Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

È quanto fa sapere l'assessore al bilancio e tributi Sergio Salvari, precisando che queste comunicazioni sono finalizzate ad evitare errori o emissioni nelle bollette.

La riscossione dei tributi sarà affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A. e sono previste due scadenze: la prima il 31 ottobre, la seconda il 30 novembre.

Le unità immobiliari ad uso abitativo che risultano chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica), i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione. Sono, queste, le unità immobiliari non soggette al tributo.

I titolari di utenze domestiche e non domestiche che ancora non hanno provveduto al pagamento della TARI 2018 possono regolarizzare la propria posizione entro il 31 luglio.

Per maggiori informazioni è possibile recarsi all'ufficio Servizio Entrate, lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12,30.