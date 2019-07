Cosenza, il Museo dei Brettii e degli Enotri rimarrà aperto anche la sera fino al 26 luglio

Il Museo dei Brettii e degli Enotri fino al 26 luglio, oltre agli orari di apertura standard (da martedì a venerdì 9/13 - 16,30/19,30 e sabato e domenica 10/13 - 16.30/19.30), sarà aperto straordinariamente anche la sera dalle 21 alle 23. Ciò per consentire la fruizione delle sue collezioni esposte all'interno delle sale, ma anche per poter godere dell'opera immersiva "Nel Chiostro del Tempo", realizzata per il chiostro di S. Agostino dal Teatro Studio Krypton di Giancarlo Cauteruccio. Per l'occasione, nelle aperture serali, con l'iniziativa "Dalle sale al chiostro: diverse modalità di fruire l'antico", sarà possibile l'ingresso al costo speciale di € 3.

Il Museo sarà inoltre sede di una serie di eventi nell'ambito del Festival delle Invasioni e ospiterà - dal 17 al 19 luglio - la I edizione del Festival dell'Antico, con mostre, reading, incontri, teatro e musica, che, tra gli altri, vedrà la partecipazione, il 18 luglio, del cantautore Roberto Vecchioni che ci racconterà "Il valore dell'antico tra musica e parole".

Per i più piccoli, dal martedi al venerdi dalle 9 alle 13: Estate al Museo.