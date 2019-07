Cosenza, maltrattamenti in famiglia: la polizia esegue due misure cautelari

Due distinte ordinanze di applicazione di misure cautelari per maltrattamenti in famiglia sono state emesse dal Gip del tribunale di Cosenza su richiesta della Procura ed eseguite da personale della Squadra mobile. Il primo provvedimento di allontanamento dalla casa familiare ha avuto come destinatario un trentanovenne, spesso in stato di ebbrezza, accusato di avere vessato e picchiato la moglie alla quale addebitava storie con altri uomini. La donna, madre di cinque figli minori, e' stata costretta a vivere in uno stato di ansia e paura e con il timore per la propria incolumita' e per quella dei figli, in qualche occasione presi a calci dal padre.

Nel secondo caso i maltrattamenti sono stati messi in atto da un uomo nei confronti della sorella, minacciata e aggredita anche nella casa dove era andata a vivere insieme al compagno. Per l'uomo, gia' sottoposto alla misura dell'allontanamento, sono stati disposti gli arresti domiciliari, con divieto di comunicare con altre persone.