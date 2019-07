Rende (Cs), in arrivo la piattaforma digitale “Pago PA”

Grazie alla piattaforma "Pago PA" per i cittadini di Rende sarà più agevole effettuare il pagamento Tari, corrispondere i diritti per il rilascio della carta d'identità elettronica o anche poter prenotare una sala al Museo del Presente per convegni o altro. A renderlo noto, in un comunicato stampa, è la stessa amministrazione comunale di Rende.

Il servizio – si legge ancora nel comunicato - è già operativo e si potrà accedere cliccando sull'apposito logo identificativo che si trova nel sito internet del comune di rende (www.comune.rende.cs.it). Ad implementare la piattaforma digitale e a produrre il sistema informativo è la società "Aquarius" di Angelo Lo Celso. "Pago Pa" è rivolto a tutti gli utenti (cittadini, aziende e associazioni) che intendono effettuare un pagamento in modalità digitale dal proprio computer, tablet o smartphone. Due le modalità di pagamento previste: il pagamento spontaneo che include tutti quei servizi che rispondono a pagamenti con costi fissi (ad esempio la carta d'identità elettronica) e il pagamento predeterminato che include, invece tutti quei servizi con costi calcolati e variabili preceduti da specifici avvisi di pagamento (ad esempio la tari). Infine, le principali modalità di pagamento previste sono le seguenti: carte di credito, carte di credito prepagate, pay pal, bonifico bancario on line in interazione digitale con l'ente, secondo i principi e i contenuti del codice d'amministrazione digitale. Soddisfatto il sindaco di Rende Marcello Manna: "Non posso non accogliere con piacere questo nuovo servizio. Siamo davanti ormai ad una vera e propria rivoluzione digitale che agevola i cittadini nel rapporto con il nostro comune".