Il Movimento Noi-Rete Umana: “Cosenza-Rende, smart city? Ecco il grande spreco di fondi pubblici”

"Quella grande visione politica europea fatta propria dall'Amministrazione di Cosenza, complessivamente riconosciuta come "Smart City" (Città intelligente), è finita nel nulla, nonostante decine di comunicati stampa, conferenze e attività finanziate dall'Unione Europea. Ciò, certifica un nuovo grande spreco di fondi pubblici, questa volta anche nel settore innovativo. Il Movimento NOI, sensibilizzato dai Cittadini, nel ricostruire i fatti, ha espletato una serie di sopralluoghi dai quali si è evinto che i tre grandi progetti che sul territorio hanno visto il patrocinio e la collaborazione attiva dei Comuni di Cosenza e Rende, del CNR e dell'UNICAL, sono abbandonati all'oblio e alla devastazione dei vandali, a causa della mancanza di gestione e controllo. "In modo particolare - comunica il portavoce del Movimento Fabio Gallo – ci riferiamo al programma RES NOVAE (vedi www.creacosenza.it) nell'ambito del quale sono stati realizzati, come risulta dal sito istituzionale, i progetti "UrbanLabCREACOSENZA" con sede in Piazza Matteotti (edificio ex Stazione) e "Smart Street Corso Mazzini". Entrambi i progetti avrebbero dovuto offrire servizi innovativi ai cittadini. Il progetto UrbaLabCREACOSENZA che avrebbe dovuto avvicinare la città ed i cittadini all'uso quotidiano semplificato delle tecniche energetiche strategiche, è chiuso da mesi, spento e non più accessibile al pubblico. Ancora peggio il caso del progetto "Smart Street Corso Mazzini" costituito, come dal sito istituzionale www.creacosenza.it, da una serie di sensori/attuatori (gli smart object), in grado di comunicare e cooperare reciprocamente elaborando input provenienti dall'ambiente circostante che non risultano più reperibili. Eppure, questi progetti, hanno ricevuto collaborazione e patrocini che vanno dalle Amministrazioni, alle Università e al CNR, alle quali è lecito chiedere che fine abbiano fatto i progetti. A questi, bisogna aggiungere il progetto "Urban Generation" finanziato dal Programma Operativo Nazionale ( PON ) Ricerca e Competitività 2007-2013, cofinanziato con fondi europei destinati al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale ( FESR ) e le risorse nazionali. Scopo del progetto "Urban Generation" quello di mirare alla realizzazione di un progetto di mobilità Smart in Calabria, in particolare nell'area urbana di Cosenza e Rende, al fine di sostenere l'innovazione nel settore dei trasporti e della logistica. Per questo, sono stati disseminati tra Cosenza, Rende e l'UNICAL decine di "totem" che hanno ottenuto le regolari autorizzazioni dai rispettivi Comuni e dell'Università della Calabria che, però, sono tutti spenti e in gran parte distrutti. Anche il sito ufficiale www.urbangeneration.it è stato oscurato ma i contenuti sono reperibili su http://web.archive.org/web/20150809234648/http://www.urbangeneration.it/il-gioco-di-ruolo-dal-vivo/gli-strumenti.html ." Il Movimento NOI – conclude il portavoce Fabio Gallo al quale fanno da coro i Delegati di Cosenza e Rende, pone alcune domande: chi dovrà risponderne? Comuni? Associazioni? Università? E perché sono stati chiusi i luoghi nei quali hanno preso vita i progetti che avrebbero potuto offrire lavoro ai giovani costretti a migrare? E che fine hanno fatto i sensori del progetto "Smart Street Corso Mazzini?" E perché è stato chiuso al pubblico il locale del progetto "Urban Lab CreaCosenza?". Qualcuno, appare chiaro, dovrà rispondere e indagare". Lo afferma in una nota il Movimento Noi – Rete Umana.

