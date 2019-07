Oggi cerimonia consegna locali da adibire ai nuovi uffici della sede operativa della Sabap-CS a Scalea

Oggi a Scalea, si svolgerà la cerimonia di consegna tra l'Amministrazione Comunale e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone (SAbap-CS), dei locali posti al pino terra del prestigiosissimo 'Palazzo dei Principi Spinelli', da adibire a nuovi uffici della Sede Operativa della Soprintendenza.



Uno dei fiori all'occhiello della cittadina di Scalea, e per il valore artistico e per quello paesaggistico, dimora di una delle famiglie più potenti e nobili della Campania, riscopre un nuovo e moderno utilizzo, tale da renderlo oltre che monumento di se stesso, anche base operativa della mappatura territoriale dei beni culturali e paesaggistici del Medio e Alto Tirreno Cosentino.

La cerimonnia è il primo passo di attuzione della convenzione siglata in data 26 Giugno dal Sindaco di Scalea, Gennaro Licursi, e dal Soprintendente Abap Mario Pagano, per dare risposta alle esigenze d'ufficio della Soprintendenza, per una migliore gestione e tutela dei beni culturali e del territorio.

Non solo, con la convenzione le parti si sono impegnate a dar luogo a nuove modalità di collaborazione, nel rispetto delle prerogative di ciascuno, rendendo l'edificio funzionale in relazione, oltre alla sistemazione della sede periferica della Soprintendenza, anche all'allestimento di sale da esposizione, alla creazione di un deposito dei reperti archeologici, nonché dei laboratori didattici.

Ciò per una migliore valorizzazione dei beni archeologici presenti nel Museo Archeologico Nazionale, sinora ospitato nel'edificio di Torre Cimalonga, sempre di proprietà del Comune, con la possibilità di poter ampliare lo spazio espositivo per una migliore fruizione.