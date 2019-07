Cosenza, delegazione greca della città di Salonicco in visita a Palazzo dei Bruzi dal sindaco Occhiuto

La delegazione istituzionale greca in visita in città per per ratificare il patto di amicizia e di collaborazione italo-ellenico, tra le città di Cosenza e Salonicco, finalizzato a stringere proficue relazioni internazionali si è recata nel pomeriggio di oggi a Palazzo dei Bruzi per incontrare il Sindaco Mario Occhiuto.

La delegazione greca era guidata dall'Assessore allo Sviluppo Turistico e Relazioni Internazionali di Salonicco, Spyros Peggas, dal Presidente della Camera di Commercio e Console Onorario d'Italia a Salonicco, Christos Sarantopoulos e dal segretario il Segretario Generale della Camera di Commercio di Salonicco, Marco Della Puppa. Per il Comune erano presenti il Sindaco Mario Occhiuto, l'Assessore al turismo e marketing territoriale Rosaria Succurro e il capo di gabinetto Antonio Molinari. Nella delegazione cosentina anche il Presidente nazionale di Assocultura, avv.Mariano Marchese.

"Siamo sicuri – ha detto subito il Console Sarantopoulos – di essere entrati nella fase due della nostra collaborazione e che arriveranno quanto prima i frutti di questo accordo di cooperazione". La delegazione, soprattutto per bocca dell'Assessore al turismo del Comune di Salonicco Spyros Peggas, ha ringraziato per l'ottima accoglienza ricevuta. Il titolare della delega al turismo di Salonicco ha invitato il Sindaco Occhiuto a visitare la città greca. "In realtà – ha precisato Occhiuto – avrei dovuto partecipare al viaggio che è stato fatto dalla delegazione cosentina nel mese di aprile, ma per un inconveniente dell'ultim'ora sono stato costretto a rinviare. Ma – ha assicurato Occhiuto – non mancherà occasione per ricambiare la visita di oggi". Inevitabile che si commentasse, sia pur brevemente, l'esito delle elezioni di ieri in Grecia che ha visto la vittoria di Kyriakos Mitsotaki. Un'affermazione alla quale la delegazione di Salonicco in visita a Cosenza guarda con rinnovata fiducia. "Ci auguriamo – ha detto l'Assessore Peggas – di poter risalire la china". Poi ha aggiunto parole di ulteriore apprezzamento su Cosenza. "Sono felice di essere qui, soprattutto perché ho avuto modo di apprezzare una serie di tesori che non mi aspettavo di vedere. Sono rimasto estasiato. Il turismo e la progettazione europea sono i due assi che ci vedono direttamente impegnati".

Poi è stata la volta del Sindaco Occhiuto che, dopo aver dato il benvenuto agli ospiti, ha ricordato la grande affinità del popolo cosentino e di quello calabrese con il popolo greco. "Ci sentiamo in grande sintonia – ha aggiunto il Sindaco Occhiuto – e sono sicuro che questa intesa tra noi produrrà i suoi frutti". Poi il Sindaco ha regalato alla delegazione il libro "Percorsi di rigenerazione urbana – Il caso Cosenza" di Rossana Galdini, "un libro – ha aggiunto Mario Occhiuto – in cui viene raccontata la storia della città, da quella più antica a quella che riflette i progetti realizzati negli ultimi dieci anni, a quella futura, con le realizzazioni che verranno, come i fiumi navigabili".

Il Sindaco ha poi ricordato agli ospiti greci i passi avanti compiuti dalla città di Cosenza nel settore del turismo che l'hanno resa molto attrattiva e ha illustrato brevemente i lavori in corso per la realizzazione del Parco del benessere.

Dal canto suo anche l'Assessore Peggas ha parlato dello sviluppo che sta conoscendo Salonicco e dell'idea di creare, così come ha fatto Cosenza, viale pedonali molto ampi, ma che in Grecia diventa difficile realizzare. "La nostra strategia – ha aggiunto l'Assessore al turismo greco – è di aprire il dialogo con i cittadini per far comprendere al meglio le politiche urbanistiche". Infine, Peggas ha strappato al Sindaco Occhiuto la promessa di ricambiare la visita a Salonicco anche per dare, da esperto di città, il suo contributo di idee alla trasformazione della città greca.

L'incontro con la delegazione si è chiuso con la proposta di Occhiuto ad ospitare venti artisti contemporanei della città di Salonicco nelle residenze artistiche dei BoCs art e con la consegna della delegazione greca al primo cittadino di Cosenza di una copia autentica di un reperto custodito nel Museo archeologico di Salonicco raffigurante una scena della mitologia greca.