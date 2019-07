Cosenza, Associazione "Adamo Onlus": bilancio di 9 anni di attività

"Sono davvero tante le iniziative benefiche realizzate dall'Associazione Massimiliano Adamo Onlus che, l'altro giorno, nella sede di Confindustria Cosenza, ha presentato un bilancio delle proprie attivita' nel corso dell'incontro dal tema 'I nostri primi 9 anni nel ricordo di Massimo'". A darne notizia e' un comunicato diffuso dall'Associazione provinciale degli industriali.

"Nel corso del tempo - ha sostenuto il presidente dell'associazione Daniela Biondi - abbiamo realizzato numerose iniziative che hanno incontrato il favore di persone bisognose, di altre associazioni e realta' particolarmente impegnate nel sociale. Si tratta di piccoli sassolini lanciati in un mare profondo caratterizzato da bisogni e necessita' legate ad un aumento sensibile della poverta'". "Tra le iniziative realizzate dall'Associazione Onlus nata nel 2010 in memoria di Massimiliano Adamo, giovane e brillante funzionario di Confindustria Cosenza scomparso improvvisamente 10 anni fa - riporta il comunicato - la consegna di beni di prima necessita' a madri in difficolta', di computer a ragazzi ospiti di case famiglia, di contributi a parrocchie dell'area urbana, la consegna del 'Premio di laurea Massimiliano Adamo' bandito in collaborazione con l'Universita' della Calabria, la donazione di cinque carrozzelle e di un congelatore per sacche ematiche all'ospedale di Cosenza. Altre attivita' importanti sono state realizzate con aziende del territorio, l'associazione Liberi nella sclerosi multipla, l'associazione Casa nostra di Cosenza, l'istituto Minestra di San Lorenzo e l'associazione Sud Italia Trapiantati". "L'iniziativa 'Il nostro cammino lungo 9 anni nel ricordo di Massimo', coordinata dai giornalisti Marco Adamo e Monica Perri, rispettivamente segretario e vicepresidente dell'associazione Adamo Onlus - e' detto ancora nel comunicato - e' stata arricchita dalle testimonianze del direttore del Centro rene e trapianti e dell'Unita' Operativa complessa nefrologia dell'Ospedale di Cosenza Renzo Bonofiglio, del direttore dell'Unita' operativa complessa servizio di Immunoematologia e medicina trasfusionale dell'Ospedale di Cosenza Francesco Zinno, di don Pierluigi Mauro della parrocchia di S. Maria della Sanita' in Portapiana e del direttore di Confindustria Cosenza Rosario Branda. Il giovane Massimo Adamo, stimato da tutti, e' stato, quindi, ricordato nella maniera a lui piu' congeniale: guardando avanti, facendo tesoro delle cose condivise e costruite".