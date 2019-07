Castrovillari (Cs), ragazzi dell'Itis in Australia per finali di robotica: la soddisfazione dell'Assessore Russo

L'Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Castrovillari, Pino Russo, a nome e per conto dell'Amministrazione municipale, ringrazia i ragazzi dell' ITIS del capoluogo del Pollino per aver gareggiato in Australia nell'ambito dell'apposito campionato, dopo essersi affermatisi in Italia per il Robocup JR Academy 2019 – under 19 – categoria Rescue Line legato alla robotica , scienza in evoluzione con quelle delle nuove tecnologie sempre più importanti per lo sviluppo delle attività umane.

"Una capacità- asserisce- che riempie di gioia e che afferma anche quelle delle nostre nuove generazioni di sapersi mettere in gioco pure in queste competizioni formative, fondamentali per il futuro e la crescita delle collettività e delle loro azioni, rilanciando e rappresentando, tra l'altro, la dedizione e caparbietà del popolo del Sud."

"E' con questa consapevolezza- aggiunge- che desidero far giungere i nostri auguri e complimenti, certi che educazione e didattica, insieme, permettono, agli scolari, effettive esperienze di acquisizione personale dell'esistenza che non escludono nessun aspetto della realtà come testimoniano questa partecipazione e percorso che ci ha visti coinvolti grazie pure al dirigente scolastico ed a tutto il personale docente che hanno contribuito a raggiungere tali obiettivi e concorrono quotidianamente a formare i giovani."