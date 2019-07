Polo museale Calabria, Faustino Nigrelli nuovo referente della Galleria Nazionale di Cosenza

La dottoressa Antonella Cucciniello, direttore del Polo museale della Calabria, ha assegnato a Faustino Nigrelli l'incarico di referente della Galleria Nazionale di Cosenza.

In considerazione dell'imminente pensionamento di Domenico Belcastro la dottoressa Cucciniello ha avocato la direzione ed ha individuato in Nigrelli il funzionario referente della Galleria Nazionale di Cosenza.

Faustino Nigrelli, storico dell'arte, è attuale direttore del Museo Statale di Mileto. Forte della sua esperienza certamente darà massimo impegno e dedizione in favore di una prestigiosissima sede museale ubicata nel Cinquecentesco Palazzo Arnone di Cosenza.

Fra i tanti tesori che la Galleria Nazionale di Cosenza custodisce segnaliamo le opere di Pietro Negroni, Marco Cardisco, Mattia Preti, Massimo Stanzione, Jusepe de Ribera, Luca Giordano per la Sezione Acquisizioni; i dipinti della collezione di Banca Carime, avuta in comodato; la sezione Umberto Boccioni che espone una straordinaria raccolta grafica del maestro futurista, nonché la sezione dedicata all'arte contemporanea.

La Galleria Nazionale di Cosenza è afferente al Polo museale della Calabria, guidato da Antonella Cucciniello.