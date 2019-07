Unical, esoneri e riduzioni di tasse agli studenti meritevoli

All'Università della Calabria si premia, sempre di più, il merito. È una piccola, ma significativa rivoluzione, quella contenuta nelle disposizioni per le tasse e i contributi che riguardano gli studenti dell'Università della Calabria per l'anno 2019/2020.

«Come ateneo della Calabria - ha dichiarato il rettore, Gino Mirocle Crisci - riteniamo opportuno e necessario premiare gli studenti meritevoli che decidono di iscriversi ai nostri corsi di laurea, indipendentemente dalle capacità reddituali delle famiglie. Inoltre, non dimenticando gli sforzi economici che i genitori sostengono per far studiare i propri ragazzi, abbiamo deciso di eliminare una delle rate del contributo nei casi in cui più di un figlio studi nel campus. È un impegno economico importante ma, insieme al Consiglio d'amministrazione, abbiamo ritenuto che fosse una decisione coerente con la missione che svolgiamo sul territorio».

Al di là delle borse di studio per gli studenti in condizioni di disagio e degli effetti della cosiddetta no-tax area, che sono comunque garantiti per legge, il Consiglio di Amministrazione ha quindi messo a punto una serie di manovre aggiuntive di sicuro interesse per gli aspiranti studenti dell'ateneo e per le loro famiglie. Un pacchetto "merito", dal momento che esso è un valore assoluto e non dipende solo dalla capacità economica delle famiglie.

Ecco le novità. Gli studenti che ottengono la maturità con 100 e lode avranno riconosciuta una riduzione del 20% sul contributo universitario.

Gli studenti finalisti alle olimpiadi regionali e organizzate dal ministero dell'istruzione, università e ricerca (chimica, filosofia, matematica avranno una riduzione pari alla tassa del diritto allo studio pagata.

Previsto anche un esonero per merito sportivo: lo studente vincitore di medaglia d'oro ai campionati sportivi universitari è esonerato, a seguito di presentazione di apposita richiesta, dal pagamento della III rata.

Infine, agli studenti che ottengono tutti i crediti conseguibili nell'anno è applicata una riduzione del 50% del contributo per l'anno successivo e, addirittura, in caso si laurei entro dicembre 2020, l'esonero totale dal contributo per il primo anno della magistrale. Naturalmente, a patto di iscriversi presso l'Università della Calabria.

Un secondo pacchetto riguarda, invece, i familiari che studiano contemporaneamente presso l'ateneo. Per ciascuno di essi, se non vi sono altre forme agevolative, è applicata l'esenzione dal pagamento della terza rata. Detto in altro modo, un terzo del contributo dovuto sarà abbuonato per agevolare le famiglie d'origine.

«Sono nuove agevolazioni che si muovono in un'unica direzione - sintetizza il rettore Crisci – garantire ai giovani, con tutti i mezzi a nostra disposizione, l'accesso alla formazione universitaria».

Per saperne di più, anche quest'anno l'Università della Calabria si presenta ai futuri studenti con gli "Open days". Dal 22 luglio al 9 agosto e dal 19 al 26 agosto, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 il Campus aprirà le porte agli studenti e alle loro famiglie.

Presso il Centro Congressi "Beniamino Andreatta", tutte le strutture dell'Ateneo coinvolte nella fase di immatricolazione (Dipartimenti, Servizi didattici, Centro Residenziale, Servizi per gli studenti con disabilità e Ufficio Orientamento) saranno presenti per fornire assistenza e informazioni sui corsi di studio, sulle modalità di partecipazione al bando di ammissione, sulle tasse e i contributi universitari, sulle borse di studio, sui servizi erogati (mensa, alloggio, ecc.), sulle attività di sostegno previste per gli studenti con disabilità.