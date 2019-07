Corigliano-Rossano (Cs), in corso l'operazione "Città pulita"

Continua, contrada per contrada, su tutto l'esteso territorio comunale l'Operazione "Città pulita" voluta dal Sindaco Flavio STASI.

Questa mattina (sabato 6) la task force è intervenuta in via Britannia, via Nazionale e sul Lungomare Sant'Angelo, a Rossano.

Anche a Corigliano sono diverse le azioni messe in atto dagli uffici comunali ambiente e manutenzione, dal Consorzio di Bonifica, dalla Ecoross, società affidataria del servizio di raccolta rifiuti e differenziata e dalla Ecology Green per spiaggia e litorale. – Nella mattinata odierna (sabato 6), tra i diversi interventi effettuati, è stato anche bonificato è stato bonificato un eco compattatore in disuso che ora potrà essere utilizzato.