Ruba barchino dei migranti, 64enne originario di Cosenza denunciato in Sardegna

Mentre Polizia e Carabinieri bloccavano i migranti, appena sbarcati sulla spiaggia di Porto Pino, nel Comune di Sant'Anna Arresi, nel Sulcis, lui ha pensato di rubare il barchino usato dagli stranieri, ma e' stato scoperto. Un 64enne originario di Cosenza, ma residente a Sant'Anna Arresi, e' stato denunciato dai carabinieri di Teulada per ricettazione. L'episodio e' avvenuto ieri. Polizia e Carabinieri avevano appena bloccato gli otto algerini arrivati in Sardegna e stavano procedendo con le varie operazioni, prima di trasferirli nel centro di accoglienza di Monastir (Cagliari). I militari dell'Arma, affidati i migranti agli agenti del Commissariato, hanno proseguito i controlli per verificare la presenza di altri migranti nella zona. Durante queste fasi hanno notato il 64enne che saliva a bordo del barchino abbandonato dai migranti, lo metteva in moto e fuggiva. I militari sono riusciti a bloccarlo e a denunciarlo.

Sabato, 06 Luglio 2019