Al via il progetto “Castelfranco Borgo degli antichi sapori”

Continua la rassegna "Castelfranco Borgo degli antichi sapori" ideato e realizzato dalla Pro Loco di Castrolibero. L'evento nasce con l'intento di valorizzare e promuovere il centro storico cittadino, avvicinando la popolazione e i tanti visitatori che richiamerà, alla conoscenza della storia del territorio e dei numerosi beni culturali presenti.

Tema trainante gli antichi sapori, la tradizione culinaria su cui basare il benessere psico- fisico, il modello nutrizionale della dieta mediterranea e la diffusione di buone prassi alimentari. Tutte le attività previste – musica, enogastronomia e sport – ricondurranno al benessere dell'utente finale, proiettato anche nelle bellezze del territorio di Castrolibero.

Appuntamento sabato 6 luglio con il corso convegno " Basic life support and defibrillation (BLS-D)" basato sulla valutazione del rischio ambientale, le manovre di rianimazione cardiopolmonare adulti e pediatrica, con uso del defibrillatore, nonché manovre di disostruzione delle vie aeree. Un momento importante interamente dedicato alla salvaguardia e tutela della vita che la Pro Loco di Castrolibero ha inteso organizzare con l'obiettivo di divulgare nella popolazione una cultura orientata alla gestione tempestiva delle emergenze ed all'educazione di una corretta gestione delle situazioni di emergenza.

Sin da subito "Castelfranco" si presenta come una progetto innovativo capace di coinvolgere il pubblico non solo in momenti di convivialità, ma anche di approfondimento, studio e conoscenza; ritagliandosi così uno spazio personale all'interno degli eventi culturali presenti in Calabria.

I luoghi, la storia, la cultura rappresentano il leitmotiv dell'intera manifestazione, con particolare attenzione alla serata concertistica di domenica 7 Luglio. "Note D'Estate" – questo il titolo del programma musicale organizzato in collaborazione con l'Associazione culturale Polimnia e la direzione artistica di Luigia Pastore – si svolgerà nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria della Stella nel Centro storico di Castrolibero. Si tratta di un appuntamento dall'alto livello musicale per gli appassionati dell'opera, delle romanze da salotto e della canzone napoletana.

Silia Valente (soprano), Stefano Tanzillo (tenore) e Andrea Bauleo(pianoforte) interpreteranno le più importanti musiche di Cannio, Costa, D'Annibale, De Curtis, Hopkins, Lehar, Mascagni, Puccini, Rossini, Satie, Verdi.

Diversi saranno gli appuntamenti in programma per tutta l'estate, tra questi segnaliamo da subito una giornata di condivisione e arte con altre Pro Loco – pensata in collaborazione con la Pro Loco di Marano Marchesato – che si terrà il 19 luglio alle ore 21.30 nella Piazzetta del Carmine a Marano Marchesato. "Fare rete, crescere, dare visibilità, sono questi gli obiettivi di un percorso di progettazione integrata e marketing turistico a cui si vuole dare avvio con questo primo momento condiviso tra le Pro Loco operanti nei territori delle Serre cosentine - dichiara il Presidente Erika Liuzzi - Un'ampia varietà di azioni orientate verso la tutela del patrimonio culturale, materiale e immateriale dei nostri territori e guidate nell'imprescindibile necessità di creare nuove connessioni per chi come le Pro Loco lavora e vive sul territorio".

Nel corso della serata, la Compagnia "Fuoco e Clownerie" porterà in scena uno spettacolo inedito pensato per non solo per i più piccoli.

"Castelfranco Borgo degli antichi sapori" è patrocinato dal Comune di Castrolibero ed è riconosciuto dalla Regione Calabria all'interno dell'Avviso cultura per la valorizzazione del sistema dei beni culturali.