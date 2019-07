Civita (Cs), domani gli Stati generali calabresi di “Futura”

Domani, sabato 6 luglio alle ore 17 a Civita in piazza Municipio, si terranno gli Stati generali di Futura – Una nuova Calabria esiste e resiste.

In questa occasione – si legge in un comunicato stampa diffuso dal consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea - ci sarà la possibilità di dare corpo e voce anche in Calabria ad un'associazione che sta cominciando a far contare e rappresentare la parte migliore della Sinistra indipendente italiana.

Saranno presenti Gaspare Giacalone primo cittadino di Petrosino e gli esponenti di Futura Mapi Pizzolante (della direzione nazionale del Partito democratico) e Marco Furfaro (componente della segreteria Pd

Insieme a loro ci saranno i sindaci e gli amministratori del territorio; giovani imprenditori eroici; cineasti ed artisti di valore; donne e uomini impegnate in politica o nel mondo dell'associazionismo e tanti altri amici ed amiche, Compagni e Compagne con i quali condividere un percorso di sana ristrutturazione della Sinistra in Calabria. A partire da adesso.

«Abbiamo scelto Civita perché è per sua predisposizione storica, geografica e culturale, città dell'accoglienza – dice il capogruppo in consiglio regionale di Democratici e Progressisti Giuseppe Giudiceandrea fra i principali promotori dell'iniziativa di Civita – In tempi bui di tentativi di restaurazione e malcelato razzismo, Civita è il "luogo" che, sebbene ferito dalle recenti vicende luttuose nelle Gole del Raganello, ha saputo dimostrare anche in quella triste occasione la sua capacità di amare e soccorrere in ogni modo il prossimo, con la caparbietà calabro-arbereshe di riprendersi e rialzarsi da subito. Civita è un luogo simbolo dal quale la Sinistra e la Calabria possono e devono ripartire. Mi preme ringraziare il sindaco di Civita Alessandro Tocci per averci accolto nel suo bellissimo paese e l'assessora Rossella Iuele per l'enorme contributo che ha messo nella macchina organizzativa di un evento così importante. Vi aspettiamo numerosi».