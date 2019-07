Corigliano Rossano (Cs), boom di proposte per il cartellone estivo comunale

"139 proposte per la programmazione socio-culturale estiva 2019 di Corigliano Rossano, il cui tema è quest'anno 'Sotto lo stesso cielo – Incontro e conoscenza. La bozza finale è in fase di ultimazione. Circa 50 giornate che spalmeranno eventi e manifestazioni da luglio alla fine di settembre". È quanto fa sapere il Sindaco Flavio Stasi, esprimendo soddisfazione per "la massiccia risposta alla manifestazione d'interesse che il mondo dell'associazionismo dell'intero territorio comunale ha fatto registrare alla macchina organizzativa".

"Così come abbiamo già avuto modo di ribadire – precisa – l'imminenza della stagione estiva non ci ha consentito di intervenire nel format e nei contenuti di un cartellone che di fatto è coerente con la programmazione triennale dei cosiddetti eventi storicizzati già finanziati dalla Regione Calabria. Lavoreremo alla programmazione socio-culturale estiva 2020 sin dai primi mesi del prossimo anno – conclude Stasi – nella certezza di poter caratterizzare anche e soprattutto la proposta turistica e culturale permanente e non solo estiva della Città di contenuti, metodi ed idee innovative. Alle proposte progettuali selezionate, a titolo di compartecipazione, il Comune garantirà una somma pari al 50% della richiesta; alle proposte giudicate ammissibili anche se non coerenti con il tema dell'edizione 2019 sarà corrisposto, invece, un contributo massimo di 2 mila euro".

Teatro, musica, degustazioni, produzioni identitarie, workshop, artisti di strada, cabaret, tavole rotonde, arte moderna, esposizioni, visite guidate, proiezioni, cinema e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale ed immateriale. Sono queste le coordinate del programma che si muoverà tra i centri storici delle due aree urbane di CORIGLIANO ROSSANO al QUADRATO COMPAGNA, a SCHIAVONEA, dall'ANFITEATRO Maria DE ROSIS a CANTINELLA, passando dalla TORRE S.ANGELO a PIRAGINETI, salendo per la PIANA DEI VENTI, in montagna fino al CASTELLO DUCALE e alCHIOSTRO di SAN BERNARDINO.

PREMIO AUSONIA, FUOCHI SULL'ACQUA, ESTATE IN MODA, NOTTE della TARANTA, FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA, FESTA DEI SAPORI e DELLE TRADIZIONI, sono alcuni degli eventi storicizzati che impreziosiranno anche quest'anno la programmazione socioculturale estiva di CORIGLIANO-ROSSANO.